Skriniar, brutte notizie dal tampone di oggi: la situazione

Dopo il tampone svolto nella giornata di oggi, Milan Skriniar risulta essere ancora positivo al Covid-19. A riportarlo è Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”. Ecco la situazione dello slovacco.

POSITIVO – Milan Skriniar è ancora positivo al Covid-19, dopo il tampone eseguito nella giornata di oggi. Nei giorni scorsi lo slovacco dell’Inter era rientrato in Italia, con la speranza di tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. Invece il suo rientro in campo dovrà attendere ancora, almeno finché un tampone non darà esito negativo. Sarà possibile tornare almeno in vista di Inter-Real Madrid (martedì prossimo alle 21.55)? Difficile da ipotizzare. Ora il giocatore e la società sono concentrati nel ritrovare quanto prima la guarigione. Skriniar è perlomeno tornato in Italia, pertanto il suo eventuale reintegro in rosa sarà più veloce (quando sarà possibile). A riportare la notizia della sua positività è il giornalista Franco Vanni, attraverso il suo profilo Twitter: