Lukaku salta Inter-Parma: 2-1 i precedenti senza di lui

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku salterà Inter-Parma (domani alle 18.00), la conferma arriva anche da Conte. Analizziamo i precedenti nerazzurri senza di lui.

OUT – Romelu Lukaku non è solo un fantastico attaccante da 34 gol al primo anno con l’Inter. È anche un grandissimo stakanovista, aspetto che Antonio Conte sottolinea ogni volta che ne ha l’occasione. Domani sarà tuttavia costretto a saltare Inter-Parma, a causa di un risentimento muscolare. Niente di grave per il totem nerazzurro, ma è sicuramente meglio preservarlo in vista della sfida contro il Real Madrid (martedì 3 novembre). Cercando di analizzare le prestazioni della squadra senza il suo numero 9, salta all’occhio un dato sensazionale. Al primo anno a Milano, Lukaku ha giocato 51 partite, saltandone a malapena 3 in tutta la stagione. Ed è partito titolare in 47 occasioni, giocando un totale di 4.189 minuti: il secondo più utilizzato della rosa, dopo Samir Handanovic. Uno stakanovismo che trova conferma anche in questa stagione: 7 presenze su 7 partite totali, 605 minuti in campo. Solo contro il Benevento non ha giocato tutti i 90 minuti (esce al 65′). Dati e numeri che riassumono perfettamente la sua rilevanza nell’undici di Conte.

PRECEDENTI – Com’è andata nelle uniche tre partite (dal 26 agosto 2019) in cui l’Inter non ha potuto schierare Lukaku? La prima volta è una sconfitta dal doppio volto: 2-1 in casa del Barcellona (seconda giornata di Champions League), dopo aver dominato il primo tempo. Nelle altre due occasioni è andata invece nettamente meglio: vittoria per 3-1 contro il Torino e poker secco (0-4) in casa della SPAL. L’avversario di domani, il Parma, è tutt’altro che proibitivo. Lautaro Martinez e compagni sono chiamati ad una grande prova di responsabilità e maturità, per dimostrare che c’è vita oltre a Lukaku.