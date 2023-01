Inter-Parma, Asllani dal 1′ in prospettiva Supercoppa italiana? Esperienza sul campo – CdS

Inter-Parma, scatta l’ora di Kristjan Asllani? Gli infortuni di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu costringono Simone Inzaghi a puntare forte sul ragazzo, soprattutto in vista della Supercoppa italiana. Quella di oggi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere un ottimo banco di prova.

ESPERIENZA SUL CAMPO – La sfida di questa sera contro il Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha la sua importanza. Kristjan Asllani fin qui ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra solo come alternativa. Con gli infortuni di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, l’albanese sarebbe automaticamente titolare non solo questa sera, ma anche in Supercoppa italiana contro il Milan. L’ex Empoli doveva essere il vice-Brozovic designato, invece, Inzaghi ha preferito andare sul sicuro, affidandosi a Calhanoglu nel momento in cui il croato si è fermato. Difficile dargli torto alla luce del rendimento del turco da regista. Forse, però, Asllani avrebbe potuto avere comunque più spazio, così da accelerare la sua maturazione sul grande palcoscenico. Invece, se dall’infermeria non dovessero arrivare buone notizie, l’esperienza dovrà farsela direttamente sul campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno