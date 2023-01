Lukaku, segnali negativi! E l’Inter riflette sul prestito-bis dal Chelsea – TS

Romelu Lukaku si è fermato nuovamente per un affaticamento muscolare. Le condizioni fisiche del belga, secondo Tuttosport, danno segnali negativi. L’Inter riflette sul prestito-bis dal Chelsea

STOP – Romelu Lukaku è alle prese con un nuovo problema fisico. L’attaccante belga, secondo Tuttosport, svolgerà da oggi un lavoro personalizzato e spera di recuperare per la sfida contro il Verona, in programma sabato sera. Ma l’ennesimo stop della stagione, secondo il quotidiano, è un segnale negativo che può influire sulle strategie future dell’Inter. Il club nerazzurro ha un gentlemen agreement con il Chelsea per il rinnovo del prestito, ma non si può escludere che il club farà valutazioni da qui a giugno visti anche i costi di “Big Rom” (circa 20 milioni fra prestito ed ingaggio netto).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini