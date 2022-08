Inter, nuovo allenamento congiunto prima del Lecce: ospite dalla Serie D – CdS

L’Inter completerà il suo precampionato con un altro allenamento congiunto, il quinto prima del Lecce. Il Corriere dello Sport annuncia l’avversario, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

NUOVO IMPEGNO – C’è ancora un allenamento congiunto prima di Lecce-Inter. Mercoledì pomeriggio, sempre ad Appiano Gentile, la squadra di Simone Inzaghi ospiterà il Sant’Angelo, formazione del lodigiano che nella passata stagione ha vinto il Girone B dell’Eccellenza lombarda salendo così in Serie D. In questa partitella (poco meno di un’amichevole…) si testeranno i progressi dell’Inter in vista dell’esordio ufficiale, tre giorni dopo al Via del Mare.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.