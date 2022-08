Inter non preoccupata dopo le amichevoli. A Lecce squadra arrabbiata – CdS

L’Inter ha chiuso il suo programma di amichevoli col brutto 2-4 di sabato a Pescara col Villarreal. La società, come scrive oggi il Corriere dello Sport, non è comunque preoccupata in vista dell’esordio a Lecce.

TUTTO TRANQUILLO – In casa Inter ci si aspetta un pronto riscatto già sabato col Lecce. Mancano cinque giorni all’esordio in Serie A e l’indicazione, che filtra anche dal Corriere dello Sport, è che al Via del Mare si vedrà una squadra più “sveglia e arrabbiata” rispetto a quella che ha naufragato a livello difensivo col Villarreal. I dieci gol subiti in cinque amichevoli non sono certo un bel biglietto da visita per il campionato, ma dalla società non c’è troppa preoccupazione. Sia Simone Inzaghi sia i dirigenti sono convinti del valore della rosa e che la fase difensiva sarà migliore di quanto visto nel precampionato. Da oggi l’Inter riprende gli allenamenti, diminuendo i carichi e puntando ad alzare il baricentro e aumentare gli inserimenti centrali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti