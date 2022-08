Brozovic, oggi giorno decisivo dopo l’infortunio: la speranza per Lecce-Inter – CdS

Brozovic ha saltato l’amichevole di sabato a Pescara col Villarreal per un leggero infortunio al polpaccio. Un problema che, da oggi, sarà valutato in vista di Lecce-Inter. Il Corriere dello Sport non esclude la sua presenza fra cinque giorni.

IN BILICO – Oggi l’Inter riprende gli allenamenti nel pomeriggio, con la prima seduta per preparare il Lecce. In contemporanea, anticipa il Corriere dello Sport, previsto anche un controllo al polpaccio per Marcelo Brozovic. La speranza è che il fastidio degli scorsi giorni sia passato, in questo caso ci sarebbero buone possibilità di vederlo in campo al Via del Mare. Altrimenti, per Brozovic saranno necessari accertamenti strumentali.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.