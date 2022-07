Inter-Novara, l’allenamento congiunto termina 8-1! Lautaro Martinez ancora protagonista

È da poco terminato l’allenamento congiunto tra Inter e Novara ad Appiano Gentile, terminato sul punteggio di 8-1. Lautaro Martinez – autore di una doppietta -, si conferma in gran forma in questo pre-campionato.

ALLENAMENTO CONGIUNTO – L’Inter oggi alle 18:30 ad Appiano Gentile ha svolto un allenamento congiunto con il Novara, squadra neopromossa in Serie C. La partitella è terminata sul risultato di 8-1 per i nerazzurri. Nicolò Barella apre le danze al 7′ di gioco, nel primo tempo anche le reti di Edin Dzeko e Raoul Bellanova. Ben cinque le reti dell’Inter nei secondi quarantacinque minuti di gioco: Lautaro Martinez che apre e chiude le danze del secondo tempo. In gol anche Romelu Lukaku e il giovane Mattia Zanotti. All’11’ c’è spazio anche per l’unico gol del Novara con Bortolussi. Al 17′, invece, l’autogol degli azzurri con Ciancio.