Inter non ad Appiano Gentile, ‘premio’ di Inzaghi alla squadra

L’Inter dopo la straordinaria vittoria nel derby contro il Milan (la seconda nel giro di venti giorni considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana), quest’oggi non scenderà in campo ad Appiano Gentile per scelta di mister Simone Inzaghi.

PREMIO ALLA SQUADRA – Due i giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi dopo la spettacolare vittoria dell’Inter a San Siro contro il Milan. Il tecnico lo ha ribadito nelle interviste post-partita e la scelta è stata ovviamente condivisa dalla società che ha voluto premiare i giocatori. La squadra si ritroverà ad Appiano Gentile mercoledì 8 febbraio per preparare la sfida contro la Sampdoria a Genova il prossimo lunedì 13 febbraio.