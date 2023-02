Inzaghi un anno dopo: dal Derby perso al Derby vinto sempre il 5 febbraio

Simone Inzaghi un anno fa perdeva lo Scudetto molto probabilmente nel Derby che il Milan vinse 2-1. Un anno dopo è riuscito dove aveva fallito (vedi focus).

INZAGHI – Il destino ha voluto che il secondo Inter-Milan di Campionato di Simone Inzaghi fosse lo stesso giorno del primo. Il 5 febbraio 2022 l’Inter perdeva 2-1, veniva rimontata da Olivier Giroud, mancava l’occasione di andare a +10 e ridava linfa vitale a Milan. Una gara che venne persa in partenza, con la Curva Nord che nemmeno si presentò a San Siro. Un’occasione divorata, persa, che forse consegnò al Milan lo Scudetto.

VITTORIA – Un anno dopo l’Inter di Inzaghi vince il Derby 1-0. Il tecnico nerazzurro porta a casa la prima vittoria in un Derby di Campionato. Conquista i tre punti in uno scontro diretto, “ammazzando” sportivamente il Milan. Non sbaglia, dimostra la superiorità della sua squadra e continua a lottare per la certezza di un posto in Champions League. Quest’anno la Curva c’era eccome, con una coreografia stupenda. Un anno dopo è cambiato tutto e Milano è nerazzurra.

FUTURO – Questa partita dovrebbe fare da spartiacque per l’Inter di Inzaghi. Quest’anno spesso è mancata la maturità necessaria per essere una big. Tanti scontri diretti persi, oltre a qualche passo falso. Tutto ciò assieme alla migliore caratteristica di questa Inter: la capacità di rialzarsi. Da ogni momento negativo è sempre ripartita con grandi prove, come il doppio confronto con il Barcellona. Ciò che manca è la costanza, che magari con questo Derby potrebbe essere un po’ di più.