Inzaghi vs Pioli: l’occasione per togliersi l’etichetta di Re di Coppe

Simone Inzaghi e Stefano Pioli si preparano a quello che sarà il settimo Derby che li vede rivali. I numeri sono in parità, la gara di oggi sposterà questo equilibrio.

SFIDA – La sfida tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli è in perfetta parità. Due vittorie a testa e due pareggi nei sei incontri tra i due tecnici nella stracittadina milanese. I due si ritrovano nemmeno 20 giorni dopo la Supercoppa vinta da Inzaghi. Ennesima conferma della forza dell’allenatore nerazzurro in Coppa. In Campionato la storia è diversa, come testimonia il Derby dello scorso anno, giocato anch’esso il 5 febbraio. Stessa cosa per la gara di andata, dov vinse sempre il Milan per 3-2 nel momento peggiore della stagione nerazzurra. Le parti ora sono invertite, ma si sa, il Derby è una partita a parte. Inzaghi ha di nuovo l’occasione di affossare l’avversario (vedi probabili formazioni).

OCCASIONE – Si tratta di un’enorme opportunità per il tecnico nerazzurro. Il passo falso dello scorso anno è costato uno Scudetto all’Inter. La stagione forse è già compromessa in parte, ma vincere il Derby può dare la forza necessaria per compiere grandi imprese. Per Inzaghi è l’occasione per togliersi l’etichetta di “Re di Coppe” e di dimostrare il suo valore anche in Campionato. I presupposti per una vittoria dell’Inter ci sono tutti. L’Inter non dovrà sottovalutare l’avversario, scendere subito decisa per trovare i gol il prima possibile. Un passo falso oggi segnerebbe definitivamente la storia di Inzaghi a Milano.