Inzaghi: «Derby vinto con determinazione. Due in venti giorni, incredibile!»

Simone Inzaghi, dopo la straordinaria vittoria nel derby contro il Milan, intervistato su Rai Radio 1, si è detto soddisfatto per il gioco messo in mostra a San Siro.

CON DETERMINAZIONE – Inzaghi è estremamente soddisfatto per la vittoria dell’Inter contro il Milan a San Siro, tornando alla vittoria nel derby in Supercoppa Italiana: «Vinta una partita con una concentrazione, attenzione e determinazione incredibile. Sinceramente mi sono divertito a vederli giocare in questo modo. Sappiamo cosa significa il derby e averne vinti due in venti giorni ci dà grandissima soddisfazione».