Inter-Napoli 1-1, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024.

DUE PUNTI BUTTATI – L’Inter chiude male il mese di marzo e non passerà certo una sosta divertente. Dopo l’amarissima serata contro l’Atlético Madrid arriva un mesto pareggio col Napoli campione uscente. Il gol di Matteo Darmian e un dominio con Alex Meret migliore in campo non bastano, nel finale arriva l’1-1. Lo trova l’ex Juan Jesus, su angolo gentilmente concesso dall’assistente dopo un contrasto fra Matteo Darmian e Giovanni Di Lorenzo. Il tutto in una partita che poteva tranquillamente essere vinta con due o tre gol di vantaggio. Settimana da dimenticare per intero, si tornerà in campo solo a Pasquetta contro l’Empoli. Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 1-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Bisseck), Acerbi, A. Bastoni; Darmian (84′ Buchanan), Barella (70′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (79′ Dumfries); Thuram, Lautaro Martinez (79′ Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, de Vrij, Klaassen, Asllani, Sarr, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera (74′ Mario Rui); Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré (70′ Cajuste); Politano (92′ Lindstrom), Raspadori (75′ Simeone), Kvaratskhelia (91′ Ngonge).

In panchina: Contini, Gollini, Natan, Osimhen, Zielinski, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Berti – Perrotti; Feliciani; VAR Di Paolo; A. VAR Valeri).

Gol: 43′ Darmian, 81′ Juan Jesus (N).

Ammoniti: Pavard, Barella (I), Lobotka (N), Calzona (N, allenatore), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 1′ PT, 3′ ST.