Juan Jesus esagera: «Secondo tempo solo noi! Potevamo vincere»

Juan Jesus è stato intercettato dopo il triplice fischio di Inter-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro. Di seguito le dichiarazioni post partita rilasciate a DAZN

RAMMARICO – Juan Jesus parla così al termine di Inter-Napoli: «Abbiamo fatto una bella partita, il secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Ci sta il pareggio ma potevamo anche vincere, questo dimostra la forza del gruppo, siamo Campioni d’Italia in carica e dobbiamo difendere il titolo fino all’ultimo giorno. Posto in Europa? La matematica ci dà la possibilità di sognare, mancano 9 partite e abbiamo lo scontro diretto con Roma e Atalanta. Dobbiamo fare di tutto per andare in Champions League. Cosa è successo con Acerbi? Quello che succede in campo rimane in campo, poi si è scusato perché ha esagerato un po’ con le parole. Lui è un bravo ragazzo, siamo grandi ed è tutto a posto. Acerbi ha chiesto scusa ed è finita lì, spero non possa accadere più perché è un ragazzo intelligente».