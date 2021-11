Inter-Napoli, Spalletti dà inizio ai lavori: seduta personalizzata per due

Inter-Napoli sarà uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica 21 novembre alle ore 18.00. La squadra di Luciano Spalletti, prima in classifica con il Milan, ha iniziato i lavori in vista della sfida. Due azzurri hanno svolto lavoro personalizzato

PRIMO ALLENAMENTO – Inter-Napoli è la grande sfida in programma domenica 21 novembre alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata oggi a Castel Volturno per il primo allenamento in vista dei nerazzurri. La seduta ha avuto inizio con un lavoro aerobico per poi proseguire con una seduta finalizzata al possesso palla più partitina a campo ridotto. Manolas e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.

Fonte: sscnapoli.it