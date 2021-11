CT Romania: «Sono arrabbiato con Tatarusanu perché tifo Inter! Il derby…»

L’Inter e il Milan domenica scorsa hanno dato vita a un derby molto bello e divertente, con ben due rigori a favore dei nerazzurro. Uno è andato a buon fine, l’altro invece è stato parato dal portiere romeno Tatarusanu. Il CT della Romania, Mirel Radoi, afferma di essere un po’ arrabbiato con lui

SIMPATICO RETROSCENA – L’Inter e il Milan hanno dato vita a un derby ricco di episodi, tra i quali i due rigori fischiati ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Se il primo ha visto Hakan Calhanoglu protagonista, sul secondo a rubare la scena è stato Ciprian Tatarusanu. Il portiere rossonero, pur essendosi ritirato dalla Nazionale, è nei pensieri del Commissario Tecnico Mirel Radoi ma per altri motivi: «Ero felice per lui, ma allo stesso tempo ero arrabbiato perché sono un tifoso dell’Inter. Ho visto la partita e c’erano tanti milanisti intorno a me. Sono solo contento per lui, tutto qui». Un retroscena alquanto curioso e simpatico.