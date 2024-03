Inter-Napoli, scatta l’ora di Buchanan? Sorpresa in formazione – TS

Inter-Napoli può vedere Buchanan per la prima volta titolare in Italia. Il laterale canadese è una delle opzioni che studia Inzaghi, che da parte sua ha già pronta una possibile sorpresa di formazione. Lo scrive Tuttosport.

LA NOVITÀ ASSOLUTA – Contro l’Atlético Madrid era pronto a entrare due volte ma poi non l’ha fatto, ora per Inter-Napoli non si esclude Tajon Buchanan titolare. Il laterale canadese finora si è visto solo per scampoli di partita, a gara incorso, a due mesi e mezzo dal suo arrivo in Italia – forse – è giunta l’ora di vederlo dall’inizio. Tuttosport dà Matteo Darmian e Federico Dimarco come favoriti, ma proprio Buchanan è un’opzione che Simone Inzaghi sta valutando. Dovesse sceglierlo dal 1′, lo piazzerebbe sulla fascia sinistra. C’è una sorpresa di formazione: Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard. Il quotidiano di Torino, negli undici dell’Inter per opporsi al Napoli, non esclude nemmeno Alexis Sanchez al posto di Marcus Thuram. Dovrebbero invece essere confermati Matteo Darmian (più di Denzel Dumfries), Hakan Calhanoglu (più di Kristjan Asllani) e Henrikh Mkhitaryan al solito insostituibile (più di Davide Frattesi). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli, secondo Tuttosport: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.