Inter-Napoli, i 21 convocati di Spalletti: non ce la fa Manolas. Lozano ok

CONVOCATI – Inter-Napoli è la sfida che andrà in scena domani a San Siro alle ore 18.00. Luciano Spalletti perde Matteo Politano causa Coronavirus e non riesce a recuperare nemmeno Kostas Manolas, che in settimana era rientrato in gruppo. Di seguito i 21 convocati azzurri.

PORTIERI: Marfella, Meret, Ospina

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahamani, Zanoli

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinski

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna