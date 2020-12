Inter-Napoli, Gattuso ha un rebus da risolvere a centrocampo – Sky

Condividi questo articolo

Gennaro Gattuso Napoli

Inter-Napoli di domani sera può valere tanto per la classifica di entrambe le squadre. Gennaro Gattuso ha un rebus da risolvere a centrocampo per il big match di domani sera allo stadio Giuseppe Meazza

Domani sera Inter e Napoli scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza per il big match infrasettimanale del dodicesimo turno del campionato di Serie A. Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso ha un rebus a centrocampo da risolvere per la sfida di domani contro i nerazzurri. Sicuramente giocherà dal primo minuto Piotr Zielinski, così come Fabian Ruiz, mentre resta il dubbio per l’ultimo posto tra Bakayoko e Demme.