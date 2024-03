Inter-Napoli formazioni ufficiali: Inzaghi senza olandesi né riserve

Inter-Napoli in campo tra poco per la partita della 29ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Altro che modifiche, Inzaghi non rinuncia alla formazione-tipo e si limita solo a far partire tutti gli olandesi dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Napoli in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Mathias Olivera; 99 Zambo Anguissa, 68 Lobotka, 8 H. Traoré; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini; 3 Natan, 6 Mario Rui, 9 Osimhen, 18 G. Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona

