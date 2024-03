FOTO – Inter-Napoli, tutto pronto a San Siro! La scelta sulla maglia

Tutto pronto per Inter-Napoli, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A in programma a San Siro. Squadre in campo tra circa un’ora, c’è la scelta sulla maglia.

LA MAGLIA – Alle 20,45 a San Siro l’Inter sfida il Napoli, nella partita valida per la 29.a giornata di Serie A. Gara numero 156 tra le due formazioni in Serie A e terzo scontro stagionale dopo le due vittorie nerazzurre arrivate in campionato e nella finale di Supercoppa. L’Inter arriva da 10 vittorie consecutive in Serie A e ha trovato il gol in ciascuno dei 28 appuntamenti di questo campionato. C’è la scelta della maglia, che sarà la prima classica, nerazzurra.