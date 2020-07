Inter-Napoli, Conte conferma Eriksen dal 1′ e ne cambia sei! La probabile

Verso Inter-Napoli, Antonio Conte ne cambia ben sei rispetto l’ultima sfida vinta in trasferta contro il Genoa. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, torna Stefan de Vrij dall’infortunio e Nicolò Barella dalla squalifica, ma la notizia è la conferma ancora una volta di Christian Eriksen dietro le due punte.

LA PROBABILE – L’Inter di Antonio Conte torna subito in campo dopo la vittoria in trasferta per 0-3 maturata contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico dovrebbe schierare Stefan de Vrij (già presente sabato in panchina) dal primo minuto, così come Nicolò Barella che torna dalla squalifica. Si accomoda in panchina anche Diego Godin per dare spazio al giovane Alessandro Bastoni. Cambiano anche gli esterni: out Victor Moses e Cristiano Biraghi, tornano titolari Antonio Candreva e Ashley Young. Sulla trequarti confermato Christian Eriksen in vantaggio su Borja Valero. In attacco invece Lautaro Martinez dovrebbe accomodarsi in panchina per dare spazio alla ex coppia del Manchester United: Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo quanto riportato da Sky (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.