Inter-Monza, probabile formazione di Inzaghi. Esordi dal 1′ – SM

Domani alle ore 20.45 l’Inter giocherà la sua prima partita di campionato contro il Monza a San Siro. Simone Inzaghi non cambierà rispetto all’amichevole con l’Egnatia, le scelte secondo Sport Mediaset.

FORMAZIONE – Simone Inzaghi sa già come partire in campionato contro il Monza. Verranno scelti gli stessi utilizzati contro l’Egnatia, che tanto bene hanno fatto anche soffrendo nel primo tempo. Yann Sommer sarà il titolare in porta, in difesa confermatissimi Stefan de Vrij in assenza di Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. A destra Denzel Dumfries è favorito su Juan Cuadrado, in attacco ci sarà l’altro esordio dei nuovi da titolare: Marcus Thuram. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.