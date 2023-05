Inter-Milan 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0 (andata 2-0): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023.

SIAMO IN FINALE! – L’INTER È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! Uno dei risultati più imprevedibili della storia arriva dominando dal primo all’ultimo minuto fra andata e ritorno il Milan nel derby con un 3-0 complessivo. È la più grande rivincita per quello che era successo vent’anni fa, e stavolta non c’è nemmeno la regola del gol doppio in trasferta a salvare Stefano Pioli visto che non ne hanno fatto nemmeno uno. Decide Lautaro Martinez, sul palo di Mike Maignan a coronamento di una manifesta superiorità della squadra di Simone Inzaghi. Il 10 giugno a Istanbul sarà una fra Manchester City e Real Madrid, domani si riparte dall’1-1 dell’andata. Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN (ANDATA 2-0) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (84’ Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan (44’ Brozovic), Dimarco (66’ Gosens); Dzeko (66’ Lukaku), Lautaro Martinez (84’ Correa).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Thiaw (64’ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Krunic; Messias, Brahim Diaz (76’ Origi), Tonali, Rafael Leao; Giroud.

In panchina: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Clément Turpin della federazione francese (Danos – Pages; Frappart; VAR Brisard; A. VAR Millot)

Gol: 74’ Lautaro Martinez

Ammoniti: Thiaw, Tonali, Krunic, Tomori (M), Barella, Lautaro Martinez (I)

Recupero: 3’ PT, 3’ ST