Inter-Milan 1-0… MILANO SIAMO NOI! SI VOLA A ISTANBUL!

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Milan, sfida valevole per il ritorno della semifinale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report)

RIPRESA – Anche nel secondo tempo la partita è molto fisica, con il Milan che cerca di sfruttare le sue occasioni per provare ad accorciare il risultato. Senza però riuscirci, perché l’Inter di Simone Inzaghi gioca concentrata e non lascia spazi e occasioni ai rossoneri. Il tecnico punta sui cambi, mandando in campo Romelu Lukaku e Robin Gosens al posto di Edin Dzeko e Federico Dimarco. E proprio da sinistra arriva il gol dell’1-0: scambio tra il belga e il tedesco che include anche Lautaro Martinez in mezzo all’area, l’argentino riceve palla proprio dal numero 90 e lascia partire un sinistro potente sul primo palo dove Maignan questa volta non può nulla ed è 1-0.

MILANO SIAMO NOI – Dopo la rete la partita si innervosisce e piovono cartellini gialli, con Inzaghi che cambia gli ammoniti Lautaro Martinez e Nicolò Barella regalando spazio anche a Joaquin Correa e Roberto Gagliardini. I rossoneri provano più per disperazione che per altro ad accorciare il risultato quantomeno per non perdere anche questo derby, ma la gestione palla dell’Inter è perfetta. Dopo tre minuti di recupero possiamo finalmente dirlo: la semifinale del 2003 è vendicata. MILANO SIAMO NOI! L’INTER DOPO 13 ANNI È DI NUOVO IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

INTER-MILAN 1-0

Lautaro Martinez al 74′