Inter-Milan, novità non solo in attacco: Inzaghi cambia un esterno! – Sky

Inter-Milan è la sfida che andrà in scena alle ore 21.00 a San Siro, valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Secondo le ultime di Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi è pronto a scendere in campo dal 1′ con un’altra novità oltre a quella in attacco (vedi articolo)

SECONDA NOVITÀ – Inter-Milan è la partita che stasera andrà in scena in un San Siro sold-out. Secondo le ultime di Andrea Paventi, Simone Inzaghi è orientato a dare fiducia a Matteo Darmian: «Ci sarà un pubblico delle grandissime occasioni. Due novità rispetto alla formazione data ieri: sulla corsia di destra è favorito Darmian su Dumfries mentre davanti la coppia tutta argentina Lautaro Martinez-Correa con Dzeko fuori. Per il resto tutto confermato con Perisic a sinistra, centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa rientra de Vrij dal 1′ con Skriniar e Bastoni; Handanovic in porta».