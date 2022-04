Pacchioni: «Inter, una motivazione in più del Milan e uno svantaggio»

L’Inter sfida stasera il Milan nel derby valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia nonché quarto stagionale. Paolo Pacchioni, giornalista e radiocronista, è intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 e ha parlato proprio dei tre derby precedenti che non hanno mai visto una vittoria nerazzurra

SCORIE – L’Inter e il Milan si sfidano a San Siro alle ore 21.00 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo Paolo Pacchioni, è un derby che può dire la sua anche in ottica scudetto: «È un derby che può lasciare delle scorie anche in campionato e viceversa vincerlo darebbe quella benzina in più determinante a poche giornate dalla fine. Inzaghi e Pioli hanno cercato di scindere le due competizioni però da un punto di vista psicologico vincere il derby sarebbe un segnale importante. L’Inter, pur essendo nel complesso superiore, comunque non ha mai vinto nei tre derby giocati finora, quindi credo che abbia quel pizzico di motivazione in più per invertire il segno. C’è questo svantaggio dell’Inter della vecchia regola dei gol in fuori casa, quindi è obbligata a vincere mentre al Milan basta un pareggio con gol».

PRONOSTICI – Pacchioni non si sbilancia sul pronostico: «È una partita dal pronostico complicato perché finora abbiamo sempre e ripetutamente sbagliato pronostici. La mia sensazione è che l’Inter abbia qualcosa in più e che quindi un derby su quattro lo debba vincere visto che ha qualcosa in più ma siamo davanti a un pronostico complicato da fare. Delle tre in lotta per lo scudetto una festeggerà e le altre due si rammaricheranno perché un campionato così è un rimpianto per tutti».