Inter-Milan, niente pranzo tra dirigenze: gelo Zhang-Cardinale – TS

TuttoSport parla di Inter-Milan ma non solo in campo. Il quotidiano parla del gelo presente tra Steven Zhang e il proprietario del Milan Gerry Cardinale

GELO – Inter-Milan è già cominciata fuori dal campo. Oltre alle dichiarazioni degli allenatori in conferenza stampa (vedi qui), TuttoSport evidenzia il rapporto inesistente tra Steven Zhang e Gerry Cardinale. I due non si sono mai parlati e non lo faranno nemmeno nella giornata di oggi. Il consueto pranzo tra le dirigenze oggi non si terrà, esattamente come non si è tenuto in occasione del match di andata. Il Milan ha abbandonato questa tradizione da anni, mentre l’Inter continua a portarla avanti. Comunque, il gelo tra Zhang e Cardinale è destinato a continuare, tanto che la stretta di mano potrebbe mancare anche stasera.

Fonte: TuttoSport -Federico Masini