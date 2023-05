Turpin arbitro di Inter-Milan: più che la nazione brutti i precedenti

Turpin sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita del ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione francese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la quinta partita per Clément Turpin come arbitro dei nerazzurri. Si è sollevato un polverone mediatico, per il fatto che è francese così come sei giocatori rossoneri (di cui quattro in lista UEFA). Tanto che Simone Inzaghi in conferenza stampa ha preferito glissare (vedi articolo), mentre a Stefano Pioli è arrivata una domanda non proprio corretta (vedi articolo) alla quale ha risposto con una caduta di stile Sandro Tonali (vedi articolo). Più che il – presunto – problema legato alla nazionalità per l’Inter il “guaio” è per i precedenti: una vittoria e tre sconfitte.

INTER-MILAN SECONDA STAGIONALE – Turpin ha arbitrato l’esordio dell’Inter in questa Champions League, lo 0-2 col Bayern Monaco del 7 settembre. L’unica vittoria risale a un’altra prima giornata: il 18 settembre 2018, nel ritorno in Champions League dopo sei anni e mezzo. È il memorabile 2-1 sul Tottenham, con la rimonta allo scadere targata Mauro Icardi e Matias Vecino. Per il resto l’Inter con lui ha sempre perso, a cominciare dall’esordio. Nel ritorno del terzo turno di Europa League terribile 0-2 con la Dinamo Zagabria il 9 agosto 2012 valso però ugualmente la qualificazione (0-3 all’andata). Poi un’altra sconfitta con Turpin, 3-2 in casa del Real Madrid il 3 novembre 2020 con un fallo non fischiato ad Achraf Hakimi in occasione del primo gol dei blancos. Col Milan i precedenti di Turpin arbitro dicono zero vittorie, due pareggi (ma lo 0-0 dello scorso 8 marzo in casa del Tottenham ha dato l’accesso ai quarti di finale) e una sconfitta (Arsenal in Europa League).