Inter-Milan, probabili formazioni Derby di Milano in Champions League: ecco le ultime novità

Inter-Milan è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro infrasettimanale in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, per la partita di ritorno delle Semifinali di UEFA Champions League. Dopo l’ottimo 0-2 dell’andata in “casa” rossonera, Inzaghi è sicuro di ripetersi per eliminare il collega Pioli e volare a Istanbul, dove si terrà la finale il 10 giugno. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter in Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 37 Skriniar e 45 V. Carboni.

Giocatore non registrato nella lista UEFA: Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Inzaghi sembra intenzionato a schierare esattamente la stessa formazione dell’andata, sebbene le candidature di Brozovic a centrocampo e soprattutto Lukaku in attacco non siano da sottovalutare. Vivi anche l’ipotesi catena destra più abbottonata con D’Ambrosio dal 1′ in difesa ma per contenere Rafael Leao potrebbe servire la fisicità di Dumfries.

Inter-Milan probabili formazioni in Champions League

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 83 Mirante, 92 Nava; 5 Ballo-Touré, 12 Rebic, 20 Kalulu, 25 Florenzi, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 Messias, 32 Pobega, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 4 Bennacer.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: 1 Tatarusanu, 77 Vasquez; 7 Adli, 11 Ibrahimovic, 14 Bakayoko, 21 Dest, 40 Vranckx.

Altri giocatori: 78 Bartoccioni, 99 Pseftis; 63 El Hilali, 85 Zeroli, 86 D. Paloschi, 87 Longhi, 88 Gala, 89 Foglio, 91 Mangiameli, 93 Coubis, 94 Bozzolan, 95 Bartesaghi, 97 Bakoune, 98 Alesi.

Ultime notizie e ballottaggi: Il recupero di Rafael Leao a sinistra farà modificare l’assetto della trequarti con Saelemaekers che torna a destra e Brahim Diaz al centro. Fuori l’infortunato Bennacer. Tutto invariato negli altri reparti, salvo sorprese dell’ultimissima ora firmate Pioli.

