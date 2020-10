Inter-Milan, l’ultimo dilemma di Conte: Brozovic o Eriksen? – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Milan di domani pomeriggio si avvicina a grandi passi, oggi Antonio Conte proverà la squadra per il derby con l’ultimo grande dubbio da sciogliere: Brozovic o Eriksen? Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

UN FAVORITO – Eriksen è reduce da grandi prestazioni con la maglia della Danimarca, ma questo non dovrebbe spostare le scelte di Antonio Conte che sembra orientato a dare la maglia da titolare a Brozovic: «Non credo che quei tre gol segnati con la Danimarca spostino. La squadra deve già rinunciare a dei giocatori dietro e questo spingerà l’allenatore ad essere più equilibrato, quindi più Brozovic che Eriksen. Anche perché se non ce la facesse Sanchez, con Eriksen titolare, a Conte resterebbe il solo Pinamonti come giocatore offensivo per poter cambiare la partita in corsa».