Inter-Milan, Stefano Pioli ha l’ultimo dubbio in attacco – Sky

Inter-Milan si avvicina. In casa rossonera il tecnico Stefano Pioli ha solo un ultimo dubbio per la formazione da opporre ai nerazzurri

Domani è il giorno di Inter-Milan. Per l’attesa stracittadina il tecnico rossonero Stefano Pioli ha già la formazione pronta nella sua testa. Secondo “Sky Sport” l’ultimo dubbio è tra Diaz e Castillejo, con Diaz favorito, per affiancare in attacco i confermati Calhanoglu, Saelemaekers e Zlatan Ibrahimovic.