Inter-Milan, le attività del club nerazzurro per rendere i tifosi protagonisti

San Siro Inter Meazza

I tifosi nerazzurri saranno comunque protagonisti nel corso del Derby Inter-Milan, anche se non potranno essere fisicamente presenti a San Siro

COMUNICATO – Nonostante i tifosi non potranno seguire il Derby, Inter-Milan, a San Siro, il club nerazzurro, oltre al video (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), ha messo in atto una serie di attività per coinvolgere i fan. A seguire la nota pubblicata sul sito dell’Inter. “Our city, our voice: l’Inter mette al centro i propri tifosi nelle attività #MadeOfMilano in vista del derby, in programma sabato 17 ottobre alle 18. Our city, our voice è il claim del video hero, lanciato oggi dall’Inter. Nel contenuto targato Inter Media House, alcuni tifosi interisti cantano uno dei cori nerazzurri più famosi in diversi luoghi iconici di Milano, accompagnati dal musicista simbolo del lockdown Raffaele Kohler“.

VOCI – La nota prosegue. “Le voci dei tifosi e le note di Impazzisco per te, suonate dalla tromba di Kohler, raggiungeranno inoltre lo stadio San Siro, dove risuoneranno prima dell’inizio della gara in una performance live. I fan nerazzurri saranno protagonisti anche durante la partita grazie al Social Wall #MadeOfMilano: il Club nerazzurro ha invitato i propri tifosi a condividere sui social media le proprie foto di supporto alla squadra“.

CONTENUTI – Infine il comunicato aggiunge. “Durante la partita i contenuti verranno proiettati sul LED terza fila a bordocampo, che vedrà anche la presenza di Pirelli, match sponsor della gara. Protagonisti dei LED terza fila saranno inoltre i Member, i soci degli Inter Club cinesi e bambini di Inter Academy di otto diversi paesi del mondo, che sosterranno la squadra con speciali coreografie e video di incoraggiamento dal respiro globale“.

