VIDEO – Derby, Inter: “Mancherà ciò che non avete mai fatto mancare”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter ha pubblicato un video per celebrare l’affetto e il calore dei propri tifosi nel Derby che purtroppo domani non potranno essere a San Siro

VIDEO – Domani si giocherà un Derby anomalo. Infatti, a causa dei provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, non ci saranno i tifosi a colorare e a dare un importante sostegno alle due squadre. Un aspetto che l’Inter ha voluto sottolineare dedicando un video ai tifosi che comunque si stringeranno, seppur a distanza, attorno alla squadra per sostenerla in Inter-Milan. Questo il messaggio che si legge nel post del club nerazzurro. “🗣 | VOCE La cosa che mancherà di più in questo #DerbyMilano è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra voce ⚫🔵 #MadeOfMilano #ForzaInter“.