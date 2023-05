Inter-Milan, le ultime dall’infermeria sulle condizioni di Correa − SM

Joaquin Correa è uscito preventivamente contro il Sassuolo in campionato (vedi articolo), proprio in vista dell’importante impegno in Champions League contro il Milan. Le ultime sulle sue condizioni dalla redazione di SportMediaset.

RECUPERO − Inter-Milan si avvicina ad ampie falcate: manca sempre meno, infatti, per l’Euroderby di ritorno di Champions League. E in vista di questo importante appuntamento, dalla redazione di SportMediaset arrivano novità sulle condizioni di Joaquin Correa (vedi articolo). L’argentino aveva lasciato il campo, in via precauzionale contro il Sassuolo, proprio in vista del Milan e del match di domani sera. Come riferito pochi minuti fa da SportMediaset, in ogni caso, il recupero di Correa è completo. Salvo imprevisti, quindi, dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi.