Inter e Milan, il calendario a confronto: 360′ per il titolo (più extra)

Inter e Milan da questo pomeriggio riprendono la corsa per vincere la Serie A: quattro giornate al termine del campionato e il calendario oggi vede in campo prima i rossoneri che guidano la classifica con due punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore. Per i nerazzurri c’è anche un extra, la finale di Coppa Italia.

CALENDARIO INTER – 2ª A 72 PUNTI IN SERIE A

Udinese-Inter domenica 1 maggio ore 18

Inter-Empoli venerdì 6 maggio ore 18.45

Juventus-Inter mercoledì 11 maggio ore 21 (finale Coppa Italia)

Cagliari-Inter domenica 15 maggio ore 20.45

Inter-Sampdoria 22 maggio

CALENDARIO MILAN – 1ª A 74 PUNTI IN SERIE A

Milan-Fiorentina domenica 1 maggio ore 15

Verona-Milan domenica 8 maggio ore 20.45

Milan-Atalanta domenica 15 maggio ore 18

Sassuolo-Milan 22 maggio

Le partite dell’ultima giornata di Serie A devono avere ancora definita la data e l’ora.