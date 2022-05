Radu, così Iordanescu (CT Romania): «Errore non solo suo, va condiviso»

Se ne continua a parlare ancora dell’errore di Radu in Bologna-Inter che ha praticamente valso la sconfitta dei nerazzurri. Il CT della Romania Edi Iordanescu ha scritto un post su Facebook per commentare l’accaduto

DIFESA − Iordanescu ha voluto spezzare una lancia a favore di Radu dopo l’errore in Bologna-Inter: «Ionut Radu è un portiere di grande talento, con una mentalità competitiva e un bellissimo futuro. Chiunque sbaglia e, quando non si gioca per una stagione intera, si rischiano dei momenti meno felici come questi. Non è solo un suo errore, deve sicuramente essere condiviso e accettato da chi gli sta intorno. È un portiere con un futuro in Nazionale, ma deve prendere le giuste decisioni per il proseguimento della sua carriera».