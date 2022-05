Udinese-Inter, per Inzaghi 2 cambi obbligati. Occhio alla sorpresa in avanti

Udinese-Inter si avvicina. Alla Dacia Arena, i nerazzurri sono a caccia del riscatto dopo il KO di Bologna. Due cambi obbligati di formazione con la sorpresa in attacco da non scartare

ULTIME − Alle 18 ci sarà Udinese-Inter, match in programma alla Dacia Arena. Operazione riscatto immediato per l’Inter, reduce dal cocente KO di Bologna. Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sull’undici che scenderà in campo a Udine. Rimane in dubbio il capitano Samir Handanovic (vedi articolo), con Radu in caso pronto a subentrare. Tra difesa e centrocampo, Inzaghi è costretto a fare a meno di Alessandro Bastoni ed Hakan Calhanoglu, che saranno rilevati da Federico Dimarco e Arturo Vidal. Come riporta sempre Marco Barzaghi durante l’edizione di Sport Mediaset XXL, occhio anche ai movimenti in attacco. Al momento, la coppia titolare è quella composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko ma non è da escludere la sorpresa Joaquin Correa.