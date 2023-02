Inter-Milan, Brozovic torna in panchina! Non l’unico rientro in distinta

Inter-Milan vede nuovamente Brozovic a disposizione di Inzaghi. Il centrocampista non è l’unico rientro nella distinta presentata per il derby di stasera (vedi formazioni).

RIECCOLO! – C’è anche Marcelo Brozovic fra i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Milan. Il numero 77 torna arruolabile, dopo la lunga serie di infortuni che lo hanno limitato e reso praticamente disponibile solo per la Croazia. L’ultima presenza risale al 13 novembre, contro l’Atalanta, non gioca titolare addirittura dal 18 settembre a Udine. Oltre a Brozovic di nuovo arruolabile anche Samir Handanovic, pure lui reduce da un problema fisico. Per il croato possibilità di subentrare nel corso della stracittadina.