Skriniar nuovamente in campo dal 1′ in Inter-Milan! Una novità annunciata

NOVITÀ – Milan Skriniar dopo aver saltato sia la sfida di campionato contro la Cremonese per squalifica che quella di Coppa Italia con l’Atalanta per decisione di Inzaghi dopo il polverone di calciomercato, torna in campo dal 1′ nel derby contro il Milan. La sostanziale novità, annunciata dal tecnico interista alla vigilia del match, è che lo slovacco non indosserà la fascia di Capitano. Lautaro Martinez al suo posto.