Inter-Lugano avvia il 2020-2021 per Conte: amichevole a -11 dalla prima

Condividi questo articolo

Antonio Conte Verona-Inter

Inter-Lugano è la prima di tre amichevoli che prepareranno la squadra di Conte alla partenza della Serie A 2020-2021. Alle ore 17 si gioca al Suning Training Centre di Appiano Gentile, ribaltando quanto successo nelle ultime due stagioni.

TRIS CHE VA BENE – Per la terza volta consecutiva Inter-Lugano è la prima amichevole stagionale. Questa volta però lo scenario è diverso: non più il Comunale di Cornaredo, ma la Pinetina. Il 14 luglio 2018 finì 0-3, un anno esatto dopo 1-2 nel debutto di Antonio Conte. Il tecnico ora torna ad allenare i suoi in campo, dopo il celebre summit di Villa Bellini che ha sancito la conferma in nerazzurro e in attesa di Arturo Vidal, per il quale dopo una serie infinita di “prossime quarantotto ore decisive” forse è arrivato davvero il giorno giusto. Difficile aspettarsi tanto dalla partita di questo pomeriggio, visto che si gioca al termine di appena una settimana di lavoro: è un test che servirà soprattutto per mettere minuti nelle gambe.

TRIS DI PARTITE – Inter-Lugano avvierà la serie settimanale di partite di preparazione. Venerdì, sempre alle 17, i nerazzurri ospiteranno la Carrarese per un allenamento congiunto (meno di un’amichevole), gara vera col Pisa sabato alle 18 al Meazza. Quest’ultima si giocherà in contemporanea con la partenza della Serie A, ossia “emulando” la Fiorentina. I viola, che inaugurano il campionato 2020-2021, dopo aver ospitato il Torino saranno il primo avversario dell’Inter, sabato 26 alle 20.45. A livello di nuovi acquisti ce ne saranno solo due, Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov, più il rientrante Radja Nainggolan. Chissà se venerdì Conte potrà avere pure Vidal. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16 il countdown vero e proprio a Inter-Lugano, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).