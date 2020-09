Lautaro Martinez elogiato da Taibi: “Inter, il miglior colpo del 2020! Meret…”

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez è sempre al centro delle notizie di mercato ma non più come mesi fa. Taibi – Direttore Sportivo della Reggina -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spende qualche parola di elogio per l’attaccante argentino dell’Inter. Poi una buona parola su Meret

“ACQUISTO” DELL’ANNO – Gli ottimi risultati dietro la scrivania rendono autorevole il parere di Massimo Taibi in sede di mercato: «Lautaro Martinez è l’acquisto migliore che poteva fare l’Inter in questa sessione di mercato. Si parlava di cessione e partenza certa. Invece, questa notizia, insieme a quella di Arturo Vidal in arrivo, fa l’Inter ancora più forte. Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti che ci sono in Europa oggi. L’Inter si sta rafforzando in maniera importante. L’Inter si è avvicinata molto. Per lo scudetto vedo sempre la Juventus in vantaggio, ma l’Inter può fare molto bene. Alex Meret erede di Samir Handanovic all’Inter? Io credo che Meret possa essere il futuro. Ha bisogno di un po’ di fiducia per dare molto di più di ciò che dato finora, dopo aver avuto qualche problema». Un attestato di stima importante anche quest’ultimo, essendo Taibi ex portiere con un passato di tutto rispetto.