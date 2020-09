Inter-Lugano non solo in diretta TV: lo streaming dell’amichevole

Logo Inter maglia 2020-2021.

Inter-Lugano squarcerà il velo sulla stagione 2020/21 dei ragazzi di Antonio Conte. Dopo aver ufficializzato il canale TV dove vedere il match (QUI i dettagli), sono state definite anche le modalità di trasmissione in streaming. Ecco dove vedere l’amichevole

ATTESA – Poco meno di 24 ore al calcio d’inizio di Inter-Lugano, prima amichevole stagionale per i ragazzi di Antonio Conte. “Si avvicina il via ufficiale della stagione 2020/2021 per l’Inter, che affronterà la Fiorentina nella 2.a giornata di Serie A il 26 settembre alle 20:45 a San Siro. Arriva quindi il momento delle sfide in preparazione alla nuova stagione e martedì 15 alle 17:00 la squadra di Antonio Conte sarà impegnata nella prima amichevole di questo pre-campionato: al Centro Sportivo Suning i nerazzurri affronteranno il Lugano. Anche la scorsa estate era iniziata con il confronto con la squadra svizzera, in quel caso sfidata allo Stadio del Cornaredo. Inter-Lugano sarà trasmessa in diretta streaming su Inter.it, sull’App ufficiale nerazzurra e sui canali social ufficiali: Facebook, Twitter e YouTube. L’appuntamento è quindi per martedì alle 17 per seguire in diretta la prima uscita stagionale dei nerazzurri. A seguire foto, commenti e highlights su tutti i nostri canali. Forza Inter, si ricomincia!“

