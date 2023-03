Inter-Lecce, progressi per due giocatori: Inzaghi potrà già arruolarli! − Sky

Inzaghi sorride in vista di Inter-Lecce. Due big dovrebbero farcela per la sfida fondamentale di domenica contro la squadra salentina. Entrambi assenti a Bologna

RIENTRI − Si guarda a Inter-Lecce. Milan Skriniar e Federico Dimarco dovrebbe recuperare per la sfida di San Siro. Progressi da entrambi, come riferito da Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport. I due, ieri, hanno fatto lavoro differenziato come Joaquin Correa ma arrivano comunque notizie positive dall’allenamento che sta per concludersi. Sicuramente una notizia fondamentale per gli imminenti importanti impegni.