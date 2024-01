Inter-Lazio, Sarri con 2 da valutare e un assente! Opzione Felipe Anderson – Sky

Inter-Lazio è una delle due semifinali di Supercoppa italiana, che quest’anno si gioca in Arabia Saudita per la prima volta con la formula delle Final Four. La squadra di Sarri partirà alla volta di Riyadh domani, come i rivali nerazzurri, per iniziare a lavorare mercoledì. Alcuni biancocelesti da valutare: di seguito le ultime di Petrucci su Sky Sport

OPZIONE – Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa italiana in programma venerdì alle ore 20 italiane a Riyadh, metterà di fronte due squadre in forma. Danilo Petrucci su Sky Sport fa il punto sulla squadra di Maurizio Sarri: «La Lazio ritrova l’Inter dalla quale è nato tutto poiché, dopo il KO con i nerazzurri, la squadra di Sarri ha iniziato a vincere. Sono tornati Luis Alberto e Immobile ma questa serie di vittorie è arrivata con con nuovi protagonisti, per esempio Rovella e Guendouzi. Ieri è tornato in gol Felipe Anderson ed è evidente che si trovi a suo agio da centravanti, a Sarri lì piace molto. Vediamo, perché in Supercoppa potrebbe esserci questa opzione».

DA VALUTARE – Qualche biancoceleste da valutare in vista dell’Inter: «Da valutare qualche giocatore come Zaccagni che continua a giocare con un piede gonfio e non si è mai allenato dopo l’Udinese: non ci sono allarmi ma deve essere gestito. Stessa cosa Patric, sicuramente assente Castellanos con la Lazio che proprio in queste ore sta decidendo se portarlo con la squadra in Arabia. Oggi a Formello ultimo allenamento, domani nessuna seduta di lavoro ma solo giornata di trasferimento. Poi da mercoledì ripresa dei lavori in Arabia».