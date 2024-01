Inter-Lazio, la Curva Nord c’è: «Rimaniamo coerenti a una promessa»

La Curva Nord ha voluto far sapere che in vista della semifinale di oggi il tifo organizzato sarà presenti sugli spalti a Riad per Inter-Lazio. Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale apparso sui social.



SUPPORTO! – Nella giornata di oggi l’Inter affronterà la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Con un trofeo da difendere, i tifosi dell’Inter arrivati dall’Italia saranno presenti. La Curva Nord ha voluto far sentire il suo appoggio ai nerazzurri impegnati a Riad. Questo il comunicato via Instagram: “La Curva Nord sarà presente a Riyad, in un calcio ormai comandato dal vile denaro, rimaniamo coerente alla scelta fatta l’anno scorso. Una promessa fatta da quando siamo bambini, un legame con i nostri colori che trascende ogni possibile bandiera, un amore per l’Inter che è in grado di superare ogni ostacolo e frontiera. Un viaggio che per molti sembra un’eresia, ma per noi significa l’ennesima dimostrazione del nostro eterno amore per i nostri colori. Che sia Arabia, Cina o Stati Uniti e giusto o sbagliato che sia, ovunque l’Inter giocherà, noi ci saremo!”