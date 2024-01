Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 19 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Appare ormai definita la trattativa per portare Mehdi Taremi all’Inter dal prossimo luglio. L’attaccante, in scadenza di contratto col Porto, ora è a giocare la Coppa d’Asia con l’Iran e a domanda diretta non ha voluto rispondere, concentrandosi sulla sua nazionale. Più difficile invece che arrivi un rinforzo in attacco già in questo mercato di gennaio.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Non si sblocca ancora la trattativa per portare Stefano Sensi al Leicester City. C’è un’intesa di massima fra i due club, ma serve che le Foxes riescano a vendere un giocatore. Cessione che per il momento non si è concretizzata, col giocatore nel frattempo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Con lui c’è anche Denzel Dumfries, per il quale non c’è l’accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza 2025) e potrebbe essere il preludio a un addio a fine stagione.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.