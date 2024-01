Taremi: «Firma con l’Inter? Concentrato sulla Nazionale».

Taremi è uno degli obiettivi dell’Inter per giugno. L’attaccante, impegnato in Coppa d’Asia con l’Iran, incalzato dalle domande sul futuro in conferenza stampa, ha risposto così sul club nerazzurro

PENSIERO – Taremi sembra destinato a vestire la maglia dell’Inter. Dal ritiro dell’Iran però, l’attaccante attualmente in forza al Porto, si è detto concentrato sulla sua nazionale impegnata in Coppa d’Asia. Queste le sue parole: «La prima partita di ogni torneo è considerata la partita più difficile, ma siamo riusciti a vincere. Ora il nostro obiettivo più importante e il nostro focus è sulla partita contro Hong Kong e, come ha detto l’allenatore, siamo fisicamente pronti per questa partita. Ho già firmato con l’Inter? Adesso siamo in Qatar per la Nazionale, e penso che la Nazionale sia più importante di tutto».

Fonte: tasnimnews.com