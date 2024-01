Sensi, c’è l’accordo tra Inter e Leicester! Manca solo un passaggio – Sky

Ormai è tutto fatto tra Inter e Leicester per la cessione di Stefano Sensi al club di Enzo Maresca. Di seguito tutti i dettagli dell’operazione secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di Sky Sports.

TUTTO FATTO – ll Leicester ha concordato un accordo di principio con l’Inter per l’acquisto del centrocampista Stefano Sensi che piace tanto ad Enzo Maresca e che ha fatto di tutto per si che l’operazione si concludesse proprio nel mese di gennaio, anticipando i temi di un possibile approdo a giugno (quando il giocatore andrà via dall’Inter a zero). In questo modo la società nerazzurra guadagnerà circa 2-3 milioni dalla cessione dell’italiano. Tuttavia, il Leiceseter non può procedere oltre finché non vende un giocatore per fare spazio nella propria rosa. Ma tutto è ormai indirizzato.

Fonte: Sky Sport – Lyall Thomas