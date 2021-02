Inter-Lazio, Conte conferma Brozovic. Ballottaggio Vidal-Gagliardini – Sky

Brozovic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Lazio è in programma domenica sera alle 20.45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono proseguire al meglio la rincorsa allo scudetto. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

LE ULTIME – Inter-Lazio si avvicina. Il big match, in programma domenica alle 20:45, è fondamentale per dare un segnale al campionato e alla corsa scudetto. I nerazzurri, dopo una giornata di riposo, si alleneranno questo pomeriggio agli ordini di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, per il big match di domenica, dovrebbe accantonare il “doppio-play” visto contro la Juventus, ovvero la contemporanea presenza dal 1′ di Brozovic ed Eriksen. Al posto del danese, infatti, dovrebbe esserci il ritorno dal 1′ di Vidal, favorito su Gagliardini. Accanto al cileno, oltre a Brozovic, ci sarà Barella. A riportarlo è Andrea Paventi per Sky Sport.